Крупный пожар бушует около Музея Орсе в Париже

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Парижа начался крупный пожар. Огонь охватил здание вблизи Музея Орсе на левом берегу Сены, сообщает "МИР24".

Огонь охватил строительные леса расположенного вокруг учреждения культуры строения. На месте инцидента работают пожарные службы.

В музее изобразительных искусств Орсе находится одна из крупнейших в мире коллекций европейской живописи второй половины XIX – начала XX века. В собрании широко представлены произведения декоративного искусства в стиле ар-нуво, фотографии и предметы архитектуры.-0-