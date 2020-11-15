Крупный пожар повредил старинную мечеть в Стамбуле

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В воскресенье в Стамбуле загорелась историческая деревянная мечеть Ваникёй, находящаяся на берегу пролива Босфор. Турецкие пожарные тушили возгорание и с суши, и с воды, сообщает Associated Press.

Мечеть была построена в 17 веке во время правления османского султана IV Мехмеда. Она представляет собой деревянное сооружение с единственным минаретом.

К настоящему моменту возгорание потушено. Пожарные сумели не допустить распространения огня на соседние дома и лесной массив, находящийся за мечетью. На помощь им пришла береговая охрана. Причина пожара устанавливается.-0-