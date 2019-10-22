Крупный пожар произошел на крыше высотного здания в центре Окленда

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный пожар произошел в центральном районе Окленда в Новой Зеландии на крыше строящегося высотного конференц-центра SkyCity, сообщает ТАСС со ссылкой на пожарную службу страны.

В ликвидации возгорания заняты 23 пожарные бригады и специальный вертолет. Полиция и аварийные службы полностью перекрыли район пожара и начали эвакуацию людей из соседних зданий. Весь персонал, находившийся на территории SkyCity, также был своевременно эвакуирован. Информации о пострадавших пока не поступало.

Для выяснения причин инцидента на месте работают следователи.-0-