Крупный пожар произошел на предприятии ExxonMobil в Техасе - пострадали 37 человек

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 37 человек пострадали при сильном пожаре 31 июля на промышленном предприятии нефтяного гиганта ExxonMobil около города Бейтаун, сообщила местная телестанция
Все пострадавшие получили небольшие ожоги, никто из них не госпитализирован.
Администрация Бейтауна в связи с сильным пожаром рекомендовала местным жителям срочно спрятаться в укрытие. Власти города уточнили, что пламя охватывает емкости с полипропиленом. ExxonMobil сообщила о начале мониторинга загрязнения воздуха в районе пожара.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2684 BYN
|2.263 BYN
|2.269 BYN
|USD
|2.035 BYN
|2.031 BYN
|2.035 BYN
|RUB
|3.2079 BYN
|3.195 BYN
|3.208 BYN