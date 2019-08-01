Крупный пожар произошел на предприятии ExxonMobil в Техасе - пострадали 37 человек

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 37 человек пострадали при сильном пожаре 31 июля на промышленном предприятии нефтяного гиганта ExxonMobil около города Бейтаун, сообщила местная телестанция KPRC .

Все пострадавшие получили небольшие ожоги, никто из них не госпитализирован.

Администрация Бейтауна в связи с сильным пожаром рекомендовала местным жителям срочно спрятаться в укрытие. Власти города уточнили, что пламя охватывает емкости с полипропиленом. ExxonMobil сообщила о начале мониторинга загрязнения воздуха в районе пожара.-0-