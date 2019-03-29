Крупный пожар в отеле на востоке Франции: эвакуированы более 180 человек

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 180 человек эвакуированы из-за пожара в отеле Four Seasons французского горнолыжного курорта Межев (департамент Верхняя Савойя). Об этом сообщает французская телесеть
Пожар начался сегодня ночью: загорелась деревянная крыша здания, пламя стало быстро распространяться в верхней части строения на площади 500 кв.м. Из отеля еще до прибытия спасателей были экстренно эвакуированы 63 постояльца и 120 работников. Данных о пострадавших пока не поступало. В тушении огня были задействованы около 170 спасателей, к сегодняшнему утру пламя было взято под контроль.
Ведется расследование причин происшествия. Также выясняется, почему система пожарной сигнализации в отеле не сработала.-0-
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