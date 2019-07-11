Крупный пожар в промышленной зоне под Марселем удалось потушить

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарной службе департамента Буш-дю-Рон на юге Франции удалось потушить сильный пожар, возникший 10 июля в промышленной зоне у города Витроль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, размещенную в Twitter управлением пожарной службы.

Борьба с огнем была очень сложной, поскольку он возник в зоне, где рядом проходят железнодорожная линия, крупная региональная автострада и одна из департаментских автодорог. Пламя бушевало сразу в шести местах. Как сообщается, возгорание травы, кустов и деревьев могло произойти от искр при резком торможении скорого поезда.

Пожарным пришлось принимать срочные меры, чтобы огонь не перекинулся на ближайшие жилые дома.

Были задействованы более 100 пожарных, для сброса воды использовался вертолет и четыре специальных самолета. Было остановлено автомобильное движение по всем ближайшим автодорогам, а также прекращено движение по железнодорожной линии. В настоящее время движение поездов близ Марселя постепенно восстанавливается.-0-

Фото из Twitter-аккаунта управления пожарной службы Франции