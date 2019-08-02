Крупный пожар в шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе ликвидирован

2 августа, Владикавказ /БЕЛТА - ТАСС/. Пожар в цехе по обработке шерсти во Владикавказе ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.
"В 13.54 пожар полностью ликвидирован", - сказал представитель ведомства.
Как сообщалось ранее, во Владикавказе в цехе по обработке шерсти произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв.м. В результате инцидента пострадали 12 человек, сейчас в больнице остается один из них.
Ведется расследование.-0-
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