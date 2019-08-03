3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован, сообщает ТАСС.

В тушении были задействованы почти 70 человек, более 20 единиц техники и два вертолета, сделавшие 40 заходов на очаг горения, сбросив 205 т воды. На месте происшествия работала мобильная лаборатория, превышения ПДК вредных веществ в атмосфере не зафиксировано.

Причина возгорания пока не установлена. Рассматриваются несколько версий, в числе которых поджог, неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание.

Сообщение о возгорании в бывшем производственном здании 1917 года поступило сегодня около 6.00. Пожару был присвоен второй, повышенный, номер сложности. Его площадь составила 5 тыс. кв.м. Тушение осложнялось сверхвысокой температурой из-за наличия в здании деревянных перекрытий, утеплителя из пенопласта и полистирола, а также угрозой дальнейшего обрушения. Рядом со зданием находится автозаправка, пожарные старались не допустить перехода огня.-0-