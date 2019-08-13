Крупный пожар в Турции уничтожил более 80 га леса

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный пожар произошел на острове Мармара в западной Турции, в результате которого уничтожено более 80 га леса, сообщает газета Hurriyet .

Огонь вспыхнул днем 12 августа и быстро распространился из-за сильного ветра. Когда пламя достигло жилых районов, сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома. При пожаре сгорело пять домов и один микроавтобус, погибло большое количество животных.

В операции по тушению огня были задействованы свыше 100 пожарных, а также 4 вертолета.

После напряженной борьбы огонь был взят под контроль. Причина пожара в настоящее время не установлена.-0-