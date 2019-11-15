Крупный пожар вспыхнул на заводе по производству электробатарей во Франции

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный пожар произошел на заводе по производству электробатарей в департаменте Изер на юго-востоке Франции. Об этом сообщила 15 ноября радиостанция France Bleu .

Возгорание было зафиксировано в здании предприятия в промышленной зоне коммуны Бернен. Сотрудники пожарной службы эвакуировали около 300 работников завода. В операции по тушению огня участвовали более 50 пожарных и спасателей.

Один человек получил ожоги рук и лица. Он был оперативно доставлен в больницу Гренобля. По словам медиков, его жизни ничего не угрожает.

По информации радиостанции, специалисты провели замеры допустимой концентрации вредных веществ в воздухе после пожара. По первым результатам, превышения норм концентрации токсичных веществ не обнаружено.-0-