Крупный пожар вспыхнул в лагере мигрантов на греческом острове

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лагере мигрантов Мориа на греческом острове Лесбос ранним утром 9 сентября произошел крупный пожар. Об этом сообщает Euronews.

Экстренные службы оперативно начали эвакуацию лагеря, где содержатся почти 13 тыс. человек. Есть сведения, что очагов огня было несколько - как в самом лагере, так и за его пределами. В данный момент с огнем борются около 25 пожарных. Причина возгорания выясняется.

Заместитель губернатора Лесбоса Арис Хацикомнинос сообщил местному радио, что лагерь полностью разрушен. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ближайшее время проведет экстренное совещание по поводу пожара, сообщает BBC.

Изначально лагерь был рассчитан на 2 тыс. человек, однако в связи с активным приемом мигрантов за несколько лет его население увеличилось в несколько раз. Неправительственные организации многократно обращались и к властям Греции, и к международному сообществу, указывая на тяжелейшие условия существования беженцев Мориа, отсутствие элементарных бытовых удобств и медицинской помощи для этих людей.

В настоящий момент на острове введен режим ЧС, продолжаются поиски по меньшей мере 35 мигрантов, которые содержались в отдельном помещении, так как у них был выявлен COVID-19. С Лесбосом прерваны все виды транспортного сообщения, чтобы препятствовать возможному распространению инфекции.-0-