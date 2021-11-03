Крушение поезда в Чили власти назвали намеренным

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чили сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда. Причина – намеренное повреждение путей, передает телеканал "МИР24".

О числе пострадавших пока не сообщается. Крушение произошло на юге штата Виктория. В поезде находилась целлюлоза. Установлено, что группа неизвестных повредила шпалы, а после подожгла сошедшие вагоны. По данным местных СМИ, причиной стал конфликт между властями и коренным населением мапуче – это крупнейшая чилийская этническая группа.-0-