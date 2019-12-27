Крушение самолета в Казахстане: 60 выжившим оказана медицинская помощь

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медицинская помощь оказана 60 пассажирам, выжившим при катастрофе самолета авиакомпании Bek Air в Казахстане. Об этом ТАСС сообщила администрация аэропорта Алматы, откуда вылетел рейс.

Администрация аэропорта опубликовала на своей странице в Facebook предварительный список из 60 выживших пассажиров, которым была оказана медицинская помощь.

Как сообщил официальный представитель Службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана Алибек Абдилов, по предварительной информации, погибли 12 человек. В то же время, по данным акимата (администрации) Алматы, в результате катастрофы погибли 14 человек. Ранее сообщалось о семи жертвах.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших.

В поисково-спасательной операции задействованы более 976 человек и 70 единиц техники, 33 бригады скорой медицинской помощи. Работает оперативно-следственная группа, территория места происшествия оцеплена.

Как сообщалось, борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. На борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Работа авиакомпании Bek Air после катастрофы приостановлена до выяснения обстоятельств.-0-