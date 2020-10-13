Крыша кампуса университета обрушилась в Австралии

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб и еще двое получили травмы в результате обрушения крыши в одном из зданий университета Кертина в Перте (юго-запад Австралии). Об этом сообщает австралийская телевизионная служба новостей Seven News.

По данным службы, инцидент произошел 13 октября около 12.30 по местному времени на месте возведения нового здания на территории кампуса. Стеклянная крыша 5-этажного сооружения рухнула внутрь корпуса во время монтажа, задев опоры и перекрытия строения.

Личность погибшего не раскрывается. Сообщается, что пострадали двое молодых людей в возрасте 20 лет, они доставлены в Королевскую больницу Перта с множественными травмами.

На месте происшествия работают аварийные службы, сотрудники которых ищут тех, кто мог оказаться под завалами, дежурят экипажи скорой помощи и полиция. Начато расследование.-0-