КС Молдовы утвердил итоги выборов президента и победу Санду

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционный суд (КС) Молдовы утвердил итоги выборов президента республики, на которых победила Майя Санду. Об этом сообщила по итогам заседания председатель КС Домника Маноле, сообщает ТАСС.

"Утверждаются результаты выборов президента Республики Молдова, которые прошли 15 ноября 2020 года. Утверждается избрание Майи Санду президентом Республики Молдова. Это решение является окончательным, не может быть обжаловано и вступает в силу с даты принятия", - объявила Домника Маноле.

Согласно Конституции Молдовы, президент избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. Церемония инаугурации Майи Санду запланирована на 24 декабря. Срок президентских полномочий действующего главы республики Игоря Додона истекает 23 декабря.

По данным Центральной избирательной комиссии, во втором туре президентских выборов 15 ноября Майя Санду получила 57,75% голосов, опередив Игоря Додона, за которого проголосовали 42,25% избирателей. После победы, согласно молдавским законам, она покинула пост председателя проевропейской "Партии действия и солидарности".

Молдова - парламентская страна, возможности президента здесь ограничены. Он представляет страну на международной арене, является гарантом суверенитета и независимости, главнокомандующим ВС, выдвигает кандидатуру премьера, назначает судей и утверждает принятые депутатами законы. Однако большинство своих полномочий глава государства осуществляет, согласовывая свою деятельность с другими ветвями власти.-0-