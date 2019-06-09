КС Молдовы временно передал полномочия президента премьеру Павлу Филипу

9 июня, Кишинев /БЕЛТА - МОЛДПРЕС/. Конституционный суд Молдовы временно передал полномочия главы государства действующему премьер-министру Павлу Филипу.

Как сообщается на сайте КС, решение было принято с целью распустить парламент и назначить досрочные выборы. Отказ президента Игоря Додона распустить парламент расценивается как невыполнение конституционных обязательств, уточняется в заявлении.

Ранее КС также объявил неконституционными указы главы государства о назначении кандидата на должность премьер-министра и о назначении правительства Молдовы.-0-