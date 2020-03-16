КС России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционный суд (КС) России заключил, что закон о поправке к Конституции соответствует статьям 1, 2 и 9 основного закона, сообщает ТАСС.

"Порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" соответствует Конституции Российской Федерации", - говорится в заключении КС.

"Не вступившие в силу положения закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации", - отмечается в документе.

Заключение Конституционного суда РФ о проверке закона о поправках в Конституцию окончательно. Оно не подлежит обжалованию и вступает в силу немедленно, говорится в заключении суда.-0-