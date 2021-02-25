Куба начала массовое производство собственной вакцины от COVID-19

25 февраля, Гавана /БЕЛТА - Пренса Латина/. Куба начала массовое производство собственной вакцины от коронавируса Abdala, сообщили в кубинской фармацевтической компании BioCubaFarma.

Вакцина Abdala уже продемонстрировала безопасность и эффективность против COVID-19 во время клинических испытаний. Первая фаза испытаний началась 7 декабря, вторая фаза - 1 февраля. Планируется, что в марте начнется заключительный этап испытаний.

Параллельно с Abdala Куба проводит испытания вакцины Sovereign 02. Третья фаза клинических испытаний этого препарата должна начаться 1 марта с участием 42,6 тыс. добровольцев. Если испытания пройдут успешно, Куба планирует поставить около 100 млн доз Sovereign 02 в зарубежные страны.-0-