Куба начала производство собственной COVID-вакцины

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Куба произвела первую партию собственной вакцины от коронавируса Soberana 02. Об этом сообщает телеканал TeleSUR со ссылкой на Институт вакцин Финли.

Первая партия состоит из 150 тыс доз. Ученые готовы приступить к производству второй партии такого же объема. Директор института Висенте Верес отметил, что третья фаза клинических испытаний Soberana 02 начнется в марте.

Всего на Кубе разработали четыре вакцины от COVID-19. Институт вакцин Финли исследует два препарата – Soberana 01 и Soberana 02. Дальше других продвинулась вакцина Soberana 02 – вторая фаза исследований началась в декабре. Фаза II/III вакцины Soberana 01 запланирована на февраль.

Первую фазу исследований прошли вакцины Mambisa и Abdala. Они, по словам ученых, дают положительные результаты.-0-