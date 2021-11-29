Куба обяжет прибывающих из ряда стран Африки проходить карантин из-за нового штамма ковида

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Кубы ввели новые требования для въезда в страну из восьми стран Африки из-за появления омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

С 4 декабря прибывающие из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, Эсватини и ЮАР должны будут за свой счет находиться на семидневном карантине в гостинице.

Также они должны предоставить свидетельства о полной вакцинации и об отрицательном результате ПЦР-теста на ковид, сделанного до поездки. На Кубе они будут проходить тестирование по прилете и на седьмой день карантина.

Путешественники из Бельгии, Гонконга, Египта, Израиля, Турции и стран Африки к югу от Сахары также должны предъявлять оба документа, но прохождение карантина не требуется.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.-0-