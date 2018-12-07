Куба открыла доступ к мобильному 3G интернету

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Кубы предоставило жителям острова доступ к мобильному интернету по сети 3G, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

В настоящее время единственный мобильный оператор страны ETESCA может предоставить своим клиентам не более 4 гигабайт трафика.

Мобильный интернет на Кубе сейчас является достаточно дорогой услугой: стоимость разных тарифов колеблется в пределах 7-30 песо, курс которого примерно равен $1. Вероятнее всего, большинство местных жителей не сможет позволить себе оплачивать интернет-соединение по таким расценкам. Согласно отчету МИД Кубы, средний месячный доход на острове не превышает $31. Кроме того, смартфон имеют менее половины местных жителей.

Ранее для пользования интернетом кубинцы, как правило, посещали парки, в которых действует беспроводная сеть. Всего в стране их около 1200. Чтобы подключиться к сети со своим устройством, нужно приобрести специальную карточку. Час пользования интернетом стоит примерно $1.-0-