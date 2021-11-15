Куба отменила обязательный ПЦР-тест при въезде в республику

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранные туристы, прибывающие на Кубу, больше не должны проходить ПЦР-тест на коронавирус в местных аэропортах. Новые санитарные правила вступили в силу сегодня, сообщает ТАСС.

Привитым туристам для въезда в страну необходимо предъявить сертификат о вакцинации, сертифицированный соответствующими регулирующими органами страны выдачи, либо отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия. До сегодняшнего дня справку об отрицательном результате требовали от всех прибывающих.

Решение смягчить условия въезда было принято в связи прогрессом в вакцинации населения республики. По официальным данным, за минувшие сутки на острове зарегистрировано менее 2 тыс. активных случаев инфицирования. Всего из 11 млн кубинских граждан к настоящему времени полный курс вакцинации местными препаратами Abdala и Soberana 02 прошли более 8,3 млн человек, привить все население острова планируется к концу этого года.-0-