Куба первой в мире начала вакцинацию от коронавируса детей с 2 лет

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Куба стала первой страной в мире, в которой началась вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 2 лет, сообщает Deutsche Welle.

В кубинской провинции Сьенфуэгос начали делать прививки от COVID-19 детям в возрасте от 2 до 11 лет. Для вакцинации на Кубе используются местные препараты Abdala и Soberana.

Из-за пандемии школы на Кубе практически не открывались с марта 2020 года. Между тем 6 сентября начался новый учебный год, преподавание ведется через телевидение из-за отсутствия у большинства семей выхода в интернет. Власти планируют начать пошаговое открытие школ с октября, если до этого времени все дети и подростки будут привиты от коронавируса.

Во многих других регионах мира, включая страны ЕС, продолжается вакцинация детей в возрасте от 12 лет. Китай, ОАЭ и Венесуэла заявили, что в ближайшее время начнут прививать детей младшего возраста.-0-