Куба призывает туристов не брать с собой наличные доллары при путешествии на остров

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Кубы рекомендуют туристам, запланировавшим поездку на остров, не брать с собой наличные доллары США, поскольку они не будут приниматься ни к оплате, ни к обмену на кубинские песо. Соответствующее заявление в эфире государственного телевидения сделал первый зампред Центробанка Кубы Франсиско Майобре Ленсе, сообщает ТАСС.

"С 21 июня в соответствии с принятыми мерами наличные доллары не будут приниматься, поэтому тем, кто с этого дня приедет в страну, следует иметь с собой любую другую (принимаемую банками Кубы. - Прим. ТАСС) валюту. Мы сейчас говорим именно о наличных, с оплатой картами проблем не возникнет", - сказал Франсиско Майобре Ленсе.

10 июня руководство республики сообщило, что кубинские банки с 21 июня перестанут принимать наличные доллары для зачисления на счета клиентов.-0-