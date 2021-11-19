Куба с 2022 года введет обязательную электронную анкету для въезда в страну

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта Кубы запустило на своем сайте платформу для заполнения единой электронной анкеты для всех въезжающих в республику. С 1 января 2022 года сведения о посещающих страну будут приниматься только в онлайн-формате, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Granma.

Отмечается, что электронная система D'Viajeros на портале ведомства направлена на облегчение доступа путешественников к необходимой миграционной информации и упрощение бюрократических процедур по прибытии на Кубу. На настоящий момент платформа доступна на испанском и английском языках.

В электронную форму перед поездкой необходимо внести паспортные данные, информацию о рейсе и сведения о вакцинации от COVID-19 и заполнить таможенную декларацию. После завершения процесса путешественнику будет выслан QR-код, который нужно показать персоналу аэропорта на Кубе. До 31 декабря формы в бумажном формате можно будет заполнить на борту самолета, с нового года они будут отменены.-0-