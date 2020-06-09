Куба успешно испытала вакцину для лечения пациентов с COVID-19

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кубинские медики объявили об успешном применении вакцины CIGB 258, способной помочь при лечении пациентов на критических и серьезных стадиях COVID-19, сообщает информационное агентство "Пренса Латина".

Инъекционный препарат первоначально был разработан для лечения аутоиммунных заболеваний. Однако при использовании его для лечения пациентов с COVID-19 выяснилось, что CIGB 258 может останавливать процессы воспаления легких. Это происходит благодаря способности препарата снижать уровни цитокинов, которые контролируют воспалительный процесс.

"Вакцина, известная в доклинических исследованиях как CIGB 258, теперь называется Jusvinza. Она была официально зарегистрирована и включена в протоколы лечения этой болезни (COVID-19)", - рассказала профессор Латиноамериканского медицинского института (ELAM) Мария дель Кармен Домингес.

По ее словам, вакцина была применена при лечении 23 пациентов в критическом состоянии, после чего у 78% из них клинические симптомы полностью изменились. После применения вакцины у 26 пациентов в сложном состоянии улучшения наблюдались у 92% из них. Сейчас вакцина используется в отделениях интенсивной терапии всех медицинских учреждений острова и доступна для других стран мира, отметила профессор.

Первые подтвержденные случаи заболевания коронавирусом на Кубе зафиксированы 11 марта. С тех пор вирус был выявлен у 2 191 человека, из них 1 862 пациента излечились, 83 умерли. В течение восьми дней на острове не было зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса.-0-