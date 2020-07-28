Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе по Донбассу

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент Украины Леонид Кучма принял решение прекратить участие в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу офиса президента Украины.

Сегодня состоялась встреча Леонида Кучмы с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер поблагодарил Кучму за его работу во главе украинской делегации в ТКГ. "Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем", - сказал Владимир Зеленский.

Со своей стороны Леонид Кучма сообщил, что за последний год работа ТКГ была восстановлена и значительно продвинулась, были достигнуты важные договоренности. Он также отметил, что и в дальнейшем при необходимости готов делиться опытом и содействовать дальнейшему процессу установления мира в Донбассе.-0-