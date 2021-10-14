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14 октября 2021, 07:18

Курорт Бали открыли для вакцинированных туристов из 19 стран

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14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Индонезии открыли курорт Бали для вакцинированных туристов из 19 стран, сообщает ТАСС со ссылкой на обновленное положение о порядке прибытия иностранцев на курорты страны, опубликованного министром-координатором по морским делам и инвестициям Лухутом Бинсаром Панджаитаном.

По информации министра-координатора, с 14 октября правительство разрешило въезд на остров Бали жителям 19 государств. В этот список вошли Бахрейн, Венгрия, Индия, Испания, Италия, Катар, Китай, Кувейт, Лихтенштейн, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Польша, Португалия, Республика Корея, Саудовская Аравия, Франция, Швеция, Япония. "Данные страны были выбраны в соответствии со стандартами Всемирной организации здравоохранения", - пояснил спикер.

Прибывающие туристы должны быть полностью вакцинированными.Также за 72 часа до пересечения границы им необходимо пройти ПЦР-тестирование. Еще один тест придется сделать сразу же после прибытия в Индонезию. "В течение пяти суток они будут находиться в специальных гостиницах, оборудованных под карантинные центры, на четвертый день нужно будет сделать еще один ПЦР-тест. При отрицательном результате иностранцы смогут переселиться в любую другую гостиницу и свободно перемещаться по острову. Кроме того, каждый турист должен приобрести страховку с выплатой до $100 тыс. с покрытием заболеваний, вызванных коронавирусом, а также предоставить подтверждение полной оплаты жилья на весь срок нахождения на Бали", - уточняется в сообщении.

Несколько месяцев назад курорт был открыт для внутреннего туризма. Из 4,4 млн жителей острова примерно 90% уже получили обе дозы вакцины против коронавируса. В Индонезии в июле наблюдался пик роста числа инфицированных из-за распространения штамма дельта. Тогда суточный прирост составлял в среднем 50 тыс. случаев. Строгие социальные ограничения позволили взять ситуацию под контроль. Сейчас данный показатель не превышает 3 тыс. случаев. Всего за время пандемии в стране было выявлено более 4,2 млн инфицированных, из которых свыше 142,8 тыс. умерли.-0-

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