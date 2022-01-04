Курортный город Трускавец во Львовской области полностью отключили от водоснабжения

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курортный город Трускавец с населением около 30 тыс. жителей полностью отключили от водоснабжения. Жители жалуются, что уже второй день находятся без воды, к немногочисленным колодцам в городе выстроились очереди. В мэрии говорят, что произошел прорыв на водопроводе и водоснабжение начнут возобновлять вечером 4 или утром 5 января, сообщает украинское издание ZAXID.NET.

Около 30 тыс. жителей Трускавца и тысячи туристов остались без водоснабжения из-за конфликта вокруг договора "Дрогобычводоканала" и "Трускавецкого водоканала". По состоянию на 1 января стороны не подписали новый договор на водоснабжение, поэтому 3 января "Дрогобычводоканал" заявил, что прекращает подавать воду в Трускавец.

Именно 3 января жители Трускавца остались полностью без воды. В конце декабря местные жители частично были без водоснабжения, воду подавали только утром и вечером, однако 3 января вечерней подачи воды уже не было.

Хотя, по словам мэра Андрея Кульчинского, договор уже подписан, существует техническая проблема - на магистральном водопроводе прорыв. "Сейчас уже даже лично ездили и проверяли депутаты, действительно есть прорыв на магистральной трубе, пока не ликвидируют, воду никак не подадут. Это фактически вопрос ночи или утра. Даже если воду вечером начнут давать, пока она заполнит систему, то это займет все время", - прокомментировал ситуацию мэр.-0-