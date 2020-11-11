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11 ноября 2020, 15:18

Курц объявил о принятии масштабного пакета антитеррористических мер в Австрии

Фото Reuters
Фото Reuters

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Австрии после теракта в Вене разработало пакет новых антитеррористических мер для борьбы с экстремистами и политическим исламом. Он предусматривает наблюдение за экстремистами с помощью электронного браслета и возможность лишения австрийского гражданства, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. Об этом сообщает ТАСС.

"У этого пакета мер есть две большие цели. Во-первых, последовательные действия в отношении террористов и опасных элементов, чтобы наилучшим образом защитить от них австрийцев. Во-вторых, решительные меры против идеологии, которая стоит за ними, против политического ислама, который является основой для терроризма", - отметил Курц на пресс-конференции в Вене.

Канцлер проинформировал, что в Австрии в настоящее время насчитывается более 300 иностранных террористов-боевиков, которые побывали в Сирии и Ираке или были остановлены при попытке уехать в эти регионы конфликтов, чтобы присоединиться к боевикам.

Новые меры предусматривают электронное наблюдение за экстремистами с помощью электронных браслетов после их выхода на свободу из тюрьмы, помещение террористов в специальные центры содержания под стражей, возможность лишения австрийского гражданства из-за судимости по террористическим статьям, лишение права управлять автомобилем. Кроме того, планируется объединение юрисдикции прокуратуры и суда для ведения уголовных дел о терроризме. Законопроект о новых мерах должен быть представлен на рассмотрение парламента в декабре.

Как пояснила министр по делам интеграции в ведомстве федерального канцлера Сюзанне Рааб, разрабатывается корректное определение политического ислама, который представляет собой злоупотребление религией в целях экстремизма и терроризма.

В Вене 2 ноября произошел теракт, жертвами которого стали четыре человека, 22 получили ранения. Один преступник был ликвидирован полицией, он оказался сторонником террористической группировки "Исламское государство".-0-

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