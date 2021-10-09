Курц решил покинуть пост канцлера Австрии

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об уходе с поста канцлера Австрии из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием, сообщает ТАСС.

Временно исполнять обязанности главы правительства будет министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг.

Сам Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займет место депутата Национального совета (нижняя палата парламента). Соответствующее заявление он сделал на специально созванной пресс-конференции в субботу.-0-