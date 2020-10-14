Кыргызское золотодобывающее предприятие из-за погромов понесло ущерб в размере более $15 млн

14 октября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Каждый день простоя горнодобывающих предприятий может обойтись бюджету страны более чем в $50 тыс. К такому выводу пришли в Международном деловом совете (МДС) по результатам подсчета предварительных убытков, которые понесли горнодобывающие предприятия Кыргызстана в результате событий 5-8 октября, сообщили в организации.

"В настоящее время вынужденно приостановили свою работу большинство крупных горнодобывающих предприятий, таких как "Альянс Алтын" (месторождение Джеруй), ООО "Каз Минералз Бозымчак" (Бозымчак), ООО "Вертекс Голд Компани" (Джамгыр), ООО "Эти Бакыр Терексай" (Терексай), ООО "Full Gold Mining" (Иштамберды), ЗАО "Чаарат Заав" (Чаарат) и ЗАО "Кичи Чаарат" (Куру-Тегерек)", - отметили в МДС. По предварительным подсчетам, сумма материального ущерба, нанесенного в результате погромов только на "Альянс Алтын", составила от $15 млн до $20 млн, и $1,5 млн - на Full Gold Mining.

В МДС добавили, что на месторождении Джеруй вели свою работу также подрядные организации, чья техника и оборудование были разрушены. "Материальный ущерб одной только компании ООО "Аджи Сервис", обеспечивающей проведение буровзрывных работ на этом месторождении, составляет свыше $2 млн", - говорится в сообщении МДС.

Согласно данным Государственной налоговой службы при правительстве Кыргызстана и интернет портала "Открытый бюджет", среднемесячные налоговые отчисления по перечисленным выше семи предприятиям составляют свыше $1,6 млн. "За вынужденный простой этих предприятий бюджет страны рискует потерять свыше $1,6 млн за каждый месяц и более $50 тыс. - за каждый день", - подчеркивают в МДС.

В общей сложности на этих предприятиях занято по меньшей мере свыше 4 тыс. работников. "Учитывая, что компании сейчас несут огромные убытки, возникает реальный риск того, что все эти люди могут остаться без работы и заработных плат", - обеспокоены в МДС.

Чтобы выйти из сложившейся ситуации, МДС призывает правительство Кыргызстана, правоохранительные органы и органы местного самоуправления в первую очередь обеспечить безопасность горнодобывающих предприятий и оказать содействие в скорейшем возобновлении работ на этих предприятиях, в том числе путем проведения разъяснительной работы среди местного населения.

Ранее мэрия Бишкека оценила предварительный ущерб от беспорядков в городе в более чем 17 млн сомов ($213 тыс.).

В Кыргызстане 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тыс. человек, один погиб.-0-