Кыргызстан эвакуировал из зоны столкновений с Таджикистаном более 2,5 тыс. своих граждан

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Кыргызстана эвакуировали в безопасные места из зоны конфликта на границе с Таджикистаном более 2,5 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство Красного Полумесяца в республике.

По сведениям организации, в общей сложности из района боевых столкновений между военнослужащими двух стран эвакуированы 2726 местных жителей. "Команда Красного Полумесяца Кыргызстана в городе Баткен продолжает обеспечивать питание и психологическую поддержку эвакуированным в пунктах временного размещения", - говорится в сообщении. Среди эвакуированных в основном женщины и дети, которых разместили в школах и в спорткомплексах Баткенской области.

Ситуация на границе двух государств в районе водозабора "Головной", который каждая из сторон считает своей территорией, обострилась 28 апреля, когда там возник конфликт между жителями приграничных сел двух стран. 29 апреля произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана. Власти Кыргызстана заявляют, что таджикские военнослужащие в ходе боестолкновения применяли пулеметы и минометы. Ближе к вечеру стороны договорились о прекращении огня и отводе воинских подразделений в места постоянной дислокации. Бишкек и Душанбе сообщают о большом количестве пострадавших: по последним данным, в частности, со стороны Кыргызстана погибли 13 человек и более 100 получили ранения.

Вместе с тем делегации двух стран провели переговоры в городе Исфара Согдийской области, граничащей с Кыргызстаном, и выпустили совместное заявление, в котором подтвердили намерение прекратить вооруженный конфликт. Заявление подписали председатель Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Саймумин Ятимов и полномочный представитель правительства Кыргызстана Омурбек Суваналиев.

В нем говорится, что созданные по инициативе правительств Таджикистана и Кыргызстана комиссии по урегулированию вооруженного конфликта в приграничных районах обеих стран, случившегося 29 апреля 2021 года, "обсудили причины и последствия инцидента, пришли к обоюдному согласию прекратить вооруженный конфликт, отвести личный состав и боевую технику к местам постоянной дислокации". Комиссии также договорились "принять меры к недопущению эскалации напряженности, создать совместную рабочую группу из числа сотрудников правоохранительных органов и сотрудников исполнительной власти двух стран для полной реализации намеченных мер и создания соответствующих стабилизирующих условий для плодотворного переговорного процесса в интересах двух дружественных народов и государств".

Протяженность границы Таджикистана и Кыргызстана составляет около 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 580 км. Последнее заседание комиссии по демаркации состоялось в марте 2021 года, делегации возглавляли председатели государственных комитетов национальной безопасности Таджикистана и Кыргызстана. На некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями приграничных районов.-0-