Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе сил от границы

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Кыргызстана и Таджикистана достигли договоренности о прекращении огня и отводе стянутых к месту пограничного конфликта дополнительных сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пограничную службу Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.

"Достигнуты договоренности о полном прекращении огня, об отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, в места постоянной дислокации, об открытии движения по автодороге Баткен - Исфана, о совместном патрулировании сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана приграничных районов с целью недопущения конфликтов", - говорится в сообщении.

По данным погранслужбы, делегации двух стран в ходе встречи также посетили местность Торт-Кочо, в которой в четверг начался конфликт между военнослужащими двух государств.

В четверг на участке таджикско-кыргызской границы произошел конфликт между представителями двух стран. Кыргызская сторона обвинила таджикскую в применении оружия, в том числе минометов и гранатометов, а также сообщила о стягивании тяжелой техники к границе со стороны соседней республики. Госкомитет нацбезопасности Таджикистана сообщил о стрельбе с кыргызской стороны, применении минометов и беспилотников, а также жертвах среди мирного населения.-0-