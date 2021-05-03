Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод войск от границы

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кыргызстан и Таджикистан завершили процесс отвода от их границы своих воинских подразделений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пограничную службу Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.

"Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий", - говорится в сообщении.

По данным погранведомства, продолжается работа совместной комиссии, в состав которой входят представители министерств обороны двух стран, по осмотру территории, на которой ранее находились воинские подразделения и военная техника. Обстановка на границе и в прилегающих к ней районах в настоящее время стабильная, за минувшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы.

Ранее делегации двух стран провели переговоры в городе Исфара Согдийской области Таджикистана, граничащей с Кыргызстаном, и выпустили совместное заявление, в котором подтвердили намерение прекратить вооруженный конфликт. Заявление подписали председатель Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Саймумин Ятимов и полномочный представитель правительства Кыргызстана Омурбек Суваналиев.

Ситуация на границе двух государств в районе водозабора "Головной", который каждая из сторон считает своей территорией, обострилась 28 апреля, когда там возник конфликт между жителями приграничных сел двух стран. 29 апреля произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана.-0-