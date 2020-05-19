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19 мая 2020, 15:36

Кыргызстан снимает большинство карантинных ограничений

Фото агентства "Кабар"
Фото агентства "Кабар"
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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кыргызстане будет снято большинство ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19. Ослабление карантинных мер будет проходить в два этапа - с 21 и с 25 мая, заявил на брифинге первый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов, сообщает агентство "Кабар".

По словам первого вице-премьер-министра, с 21 мая в Кыргызстане возобновят работу все системы центров обслуживания населения, объекты сферы предоставления услуг населению (в частности, ремонт обуви), торговые центры (детские площадки и фудкорты пока останутся закрытыми), авторынки и скотные рынки, частные бани и СПА (за исключением общественных саун), гостиницы (расположенные там бассейны и тренажерные залы пока работать не будут). Также с 21 мая возобновят работу репетиторы.

С 25 мая в Кыргызстане снова начнут работать вещевые рынки, кафе вместимостью до 50 человек, театры, библиотеки и музеи. Также с этого дня в стране возобновится работа общественного транспорта.

По последним данным, в Кыргызстане подтверждены 1243 случая COVID-19, с момента вспышки скончались 14 человек.-0-

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