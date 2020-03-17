Кыргызстан введет запрет на въезд иностранных граждан

17 марта, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Кыргызстан полностью запретит въезд иностранных граждан на свою территорию. Об этом на брифинге сообщила заместитель премьер-министра Кыргызстана Алтынай Омурбекова.

По ее словам, сегодня состоялось заседание Республиканского штаба, на котором было принято решение о запрете въезда на территорию Кыргызстана всех иностранных граждан. Она пояснила, что это решение штаба, и оно будет действовать после принятого соответствующего нормативно-правового акта.

"Исключение сделано для граждан Кыргызстана. Грузоперевозки будут продолжаться",- сказала Алтынай Омурбекова.

Отмечается, что граждане, прибывшие в Кыргызстан из стран, где уже зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, будут помещены на карантин.-0-