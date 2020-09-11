Лагерь для беженцев Мориа полностью уничтожен

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лагерь для беженцев и мигрантов Мориа на греческом острове Лесбосе полностью сгорел. По мнению греческих властей, поджог устроили сами мигранты, сообщает Euronews .

Как было установлено, возгорание началось на трех участках лагеря одновременно, обратив в бегство обитателей комплекса. В итоге без крова и пропитания остались почти 13 тыс. человек, около 4 тыс. из них - дети и подростки. Сильный пожар вспыхнул там днем 10 сентября.

Греческие власти уверены: поджог устроили сами мигранты, недовольные карантинными мерами и условиями содержания в переполненном центре. "Они пошли на это, так как думали, что если сожгут лагерь, то их всех без разбора увезут с острова. У них ничего не выйдет. Отправке подлежат только несовершеннолетние, находящиеся там без сопровождения взрослых. Тем, кто устроил поджог, стоит забыть о своих планах", - заявил Стилианос Петсас, представитель правительства Греции.

Страны Евросоюза ведут переговоры о приеме 400 несовершеннолетних. Еще около 1 тыс. мигрантов планируется временно разместить на пароме, судьба остальных пока под вопросом. При этом греческие власти обещают обеспечить их жильем и продуктами питания.

Сразу после пожара сотни людей в надежде перебраться на континент пытались пробиться к порту Митилини. Путь им преградили местные жители, полиция применила слезоточивый газ.

Евросоюзу нужно срочно решить, как и где приютить оказавшихся без крова людей. Очевидно, что местные власти Лесбоса и правительство Греции справиться с этой гуманитарной, логистической и политической проблемой в одиночку уже не смогут. Им необходима помощь и поддержка других стран ЕС, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle. Беженцев нужно срочно вывозить с острова. Однако в ЕС в этом вопросе нет единства: одни страны готовы принять у себя часть бывших обитателей лагеря Мориа, другие - нет. Отказом ответили, к примеру, Австрия и Нидерланды. Правительство ФРГ намерено добиваться солидарного европейского решения с более или менее пропорциональным распределением беженцев по странам - членам ЕС. В то же время руководители многих федеральных земель и городов Германии уже заявили о своей готовности безотлагательно принять у себя обитателей сгоревшего лагеря.-0-