Лайма Вайкуле отмечает юбилей

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известная латвийская и российская эстрадная певица Лайма Вайкуле сегодня отмечает свое 65-летие.

Лайма Вайкуле родилась 31 марта 1954 года в латвийском городе Цесис. Через три года ее семья - мама, отец, две старшие сестры и старший брат - переехали в Ригу. Родители Лаймы были простыми рабочими и не имели никакого отношения к музыке и сцене. Однако бабушка артистки пела в церковном хоре. Благодаря ей Лайма Вайкуле начала развивать свои музыкальные способности.

В 12 лет Лайма Вайкуле впервые выступила на сцене, приняв участие в конкурсе юных вокалистов в местном доме культуры. Она получила диплом и начала выступать с биг-бэндом, а по окончании восьми классов средней школы поступила в медицинское училище. Однако связать будущее с медициной Лайме Вайкуле было не суждено: в 15 лет, пройдя конкурс, она стала солисткой Рижского оркестра радио и телевидения под руководством Раймонда Паулса.

2005 год

В 1979 году артистка стала выступать в знаменитом варьете "Юрас перле" в Юрмале. Варьете считалось одним из самых красочных шоу во всей Прибалтике и привлекало к себе огромное количество зрителей. В "Юрас перле" Лайма Вайкуле не только пела, но и сама ставила танцы, придумывала костюмы, набирала музыкантов.

В 1985 году Лайма Вайкуле дебютировала на телевидении, исполнив песню "Мухоморы" в "Новогоднем огоньке". Так певица начала покорять большую сцену.

Авторский концерт композитора Кима Брейтбурга "Две сестры - Беларусь и Россия", посвященный 10-й годовщине со Дня единения народов Беларуси и России. На фото Лайма Вайкуле и Ким Брейтбург, 2006 год

Лайма Вайкуле с самого начала была не похожа ни на кого. Непривычный заграничный акцент, тонкое чувство стиля, смелость на сцене и внутренняя неординарность выделяли ее из череды поп-кумиров. Образ артистки казался абсолютно новым, несоветским, а манера исполнения покорила не только молодую аудиторию, но и ее коллег по сцене.

2006 год

В феврале 1987 года певица приняла участие в авторском вечере композитора Раймонда Паулса. После трансляции концерта на телевидении Лайма Вайкуле получила всесоюзную известность.

Лайма Вайкуле и Раймонд Паулс, 2009 год

Своей популярностью как певицы Лайма Вайкуле прежде всего обязана творческому сотрудничеству с Паулсом, для которого она на долгие годы стала любимой исполнительницей и который продолжает писать песни специально для нее. Талантливый тандем подарил миру такие хиты, как "Верококо", "Вернисаж", "Еще не вечер", "Танго Летнего сада", "Скрипач на крыше", "Чарли", "Я за тебя молюсь" и др. Лайма Вайкуле стала крестной матерью внучки Раймонда Паулса Моник-Ивон, которая родилась в 1994 году. А крестным отцом девочки стал Игорь Крутой, с которым артистку также связывает плодотворное сотрудничество. Плодами их совместной работы стали такие популярные композиции, как "Улица любви", "Ветка каштана", "Акапулько", "Ты и я" и др.

2009 год

В 1989 году американский продюсер Стен Корнелиус пригласил Лайму Вайкуле в США, где она провела семь плодотворных месяцев, записываясь в студии Майкла Сембелло. На телеэкраны США вышел телевизионный документальный фильм о Лайме, снятый совместно американскими кинематографистами и студией "Видеофильм". В 1992 году в США вышел англоязычный альбом Лаймы Вайкуле "Tango". В этом же году артистка в числе других крупных звезд мирового шоу-бизнеса приняла участие в знаменитой Новогодней телепрограмме "Red-White Show" в Токио.

Лайма Вайкуле и Раймонд Паулс на "Славянском базаре в Витебске", 2009 год

С момента своего концертного дебюта певица неоднократно участвовала в международных фестивалях и конкурсах, в том числе в Братиславской лире (1987, приз Золотая лира), фестивале AU Music Worlds (Монако, 1993). Лайма Вайкуле являлась организатором и участницей конкурса Юрмала (1992, 1993), а с 2015 года она проводит ежегодный международный музыкальный фестиваль в Юрмале "Laima Rendezvous Jurmala" ("Лайма Рандеву Юрмала").

Лайма Вакуле удостоена Большого приза за вклад в музыкальную жизнь Латвии (1996). В 2011 году артистку наградили званием кавалера российского ордена Дружбы за большой вклад в развитие и укрепление российско-латвийских культурных связей, популяризацию современной российской музыкальной культуры в Латвийской Республике.

Торжественное закрытие Международного музыкального фестиваля "Золотой шлягер-2013"

Коллеги Лаймы Вайкуле не раз отмечали ее фанатичность в работе, что в свое время не позволило певице завести детей. Тем не менее, это не повлияло на отношения артистки с ее мужем Андреем Латковским, бывшим бас-гитаристом. Они познакомились в 1970 году, а через 8 лет начали жить в незарегистрированном браке. Через несколько лет пара сыграла скромную свадьбу в Лас-Вегасе - без пафоса и фейерверков, что свойственно Лайме Вайкуле.

В жизни артистки были и тяжелые времена. В 1991 году артистка узнала, что больна раком груди. Ее жизнь висела на волоске, и единственным спасением могло стать чудо. И это чудо произошло. "Это судьба, которой было так угодно. Болезнь - всегда неожиданность. Я не люблю говорить об этом. Никто не может предугадать, что будет завтра. Но я уверена, что человек сам в некоторой степени может повлиять на свою судьбу. Если ты всегда настроен на удачу, то рано или поздно она придет к тебе", - говорит певица.

Торжественное закрытие XXIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", 2014 год

В одном из интервью артистка рассказала, что когда она была еще ребенком, некая провидица предсказала ей судьбу известного человека. В то время Лайма Вайкуле даже не думала, что однажды она станет известной артисткой и не поверила в предсказание. Сегодня певица по-прежнему не желает знать, что будет с ней дальше. Однако это не мешает артистке верить в судьбу.

Лайма Вайкуле - вегетарианец по этическим соображениям. Еще она известна как активный защитник прав животных. Один из участников ее танцевального ансамбля рассказывал: "Когда мы с гастролями выступаем в другом городе, можно запросто проследить маршрут, по которому проехала Лайма: там на углах улиц едят бездомные псы".

Артистка много гастролирует, очень устает и редко бывает довольна собой. Она часто меняет жилье, прически, стиль одежды. Пробует найти себя в других сферах, никак не связанных с музыкой - строительство дома, увлечение дизайном, актерством… Она не такая, как все, и не похожа ни на кого. И что бы ни происходило, музыка остается для Лаймы Вайкуле незаменимой отдушиной, главным делом всей ее жизни.-0-