Las Republicas: Кризис прав человека в ЕС, или Как Литва создала концлагеря для беженцев

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва - небольшая балтийская страна Европейского союза - создала лагеря для беженцев в стиле концлагерей. Однако ЕС остается глух к нарушениям прав человека и жестокому обращению с беженцами, говорится в материале испанского издания Las Republicas.

"В Европе права человека нарушаются не только в Каталонии... В Европе есть и другие случаи, которые частично скрыты от общественности", - так начинают свою статью журналисты Las Republicas. Свой материал они называют "практически эксклюзивным", потому что создается впечатление, что в Европе вообще никого не волнует, что происходит с беженцами в Литве.

Летом 2021 года поток иммигрантов в Литву увеличился в разы. Количество пересечений границы и арестов растет день ото дня. При этом около половины иммигрантов - женщины и дети.

"Литва объявила о чрезвычайной ситуации на этой границе, развернув лагеря и построив физические заграждения на своей территории. Эта небольшая балтийская страна Европейского Союза создала лагеря беженцев в стиле концентрационных лагерей", - отмечают журналисты издания.

Лагеря, по информации Las Republicas, строятся посреди лесных массивов, где люди сталкиваются с бесчеловечными условиями - нехваткой еды, изоляцией (у них забирают мобильные телефоны), клещами и COVID-19, тяжелыми погодными условиями, унизительным обращением. И даже выстрелами, если они пытаются сбежать.

Las Republicas ранее также сообщала о выдворенных из Литвы под угрозой применения огнестрельного оружия мигрантов, которые рассказали, как их избивали, отказывали в еде и заставляли давать ложные показания в адрес белорусских пограничников.

Раньше в литовском миграционном центре проживало 70-100 человек, сейчас там 397 иммигрантов. Еще более 700 человек расселены в других центрах. Для размещения людей власти уже разбили временный палаточный городок в миграционном центре города Пабраде, еще два ангара появятся прямо на территории пограничных постов.

О том, что ситуация в центрах размещения беженцев уже не самая спокойная, свидетельствует инцидент 23 июня, когда группа мигрантов взбунтовалась в миграционном центре в Пабраде. Пограничники применили слезоточивый газ и дважды выстрелили в воздух. "Но проблема усугубилась. Уже есть насилие и репрессии. Этих иммигрантов избивают, когда они пытаются покинуть эти центры, и даже стреляют на поражение на границе между Литвой и Беларусью. Ранее мы показывали видеозапись с беженцем, который, по словам свидетелей в белорусском городе Бенякони, погиб от рук литовской полиции. Умерший - 39-летний Джафар Хусейн Юсуф", - сообщают журналисты Las Republicas.

Для урегулирования ситуации по приглашению литовских властей на границу Литвы с Беларусью были направлены около 100 офицеров Европейской службы пограничной и береговой охраны (Frontex). МВД Литвы также заявило, что будет разворачивать мигрантов обратно в Беларусь. Это противоречивая тактика, которую правозащитники называют незаконной и опасной, отмечает Las Republicas. Кроме того, активисты и журналисты неоднократно обвиняли службу Frontex в нарушении международного права.

Литовские власти обвиняют Беларусь в миграционном кризисе и называют это ответом Минска на реакцию западных стран после инцидента с самолетом Ryanair. Однако, отмечает Las Republicas, Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может приостановить сотрудничество с ЕС по борьбе с нелегальной иммиграцией еще до инцидента с посадкой самолета Ryanair.

Журналисты Las Republicas также отмечают, что несмотря на то, что мигранты пересекают литовскую границу с территории Беларуси, именно литовские криминальные субъекты отвечают за переправку людей и предлагают им купить новые паспорта.

Поток нелегальных мигрантов продолжает увеличиваться и это тревожно. Тем не менее, отмечает Las Republicas, не только Литва с этим сталкивается. В Испанию или Италию через Средиземное море прибывает не меньше людей, ищущих убежище.-0-