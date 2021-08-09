Las Republicas: Кризис прав человека в ЕС, или Как Литва создала концлагеря для беженцев

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 9 августа 2021
Минск Переменная облачность +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:38 Пограничники на учениях отработают выявление и ликвидацию вооруженного формирования Общество
10:33 ФОТОФАКТ: В Минске встретили экипаж байдарки-четверки. Спортсменки привезли серебро Олимпиады Спорт
10:30 В Гродненском районе мужчина нашел в лесу пулемет Происшествия
10:29 ФОТОФАКТ: Красочные соленые озера на севере провинции Шэньси Калейдоскоп
10:26 Более 4 т наркосодержащих растений уничтожено в Брестской области за два месяца Происшествия
10:23 В Литве вторые сутки ищут сбежавших из лагеря мигрантов В мире
10:17 В Лунинецком районе двое подростков приговорены к ограничению свободы за циничные надписи Происшествия
10:06 Под Сморгонью женщина заблудилась в лесу и угодила в болото Происшествия
09:54 Лукашенко: Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с Сингапуром Президент
09:50 Пьяный житель Полоцкого района поджег хозпостройки своего дома и уничтожил имущество соседей Происшествия
09:45 Трактор сбил велосипедиста в Дятловском районе Происшествия
09:41 "Большой разговор с Президентом". Прямая трансляция на YouTube-канале БЕЛТА пройдет с синхронным английским переводом Президент
09:39 В гараже у мозырянина обнаружено 440 л спирта Происшествия
09:34 В лесу Гомельского района потерялись трое человек Происшествия
09:29 В Брестском районе в искусственном водоеме утонул мужчина Регионы
09:26 Las Republicas: Кризис прав человека в ЕС, или Как Литва создала концлагеря для беженцев В мире
09:21 Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1,2 тыс. фур Общество
09:18 В Петриковском районе ликвидирован торфяной пожар Происшествия
09:18 Мобильные датчики контроля скорости работают на 12 участках в Минске Регионы
09:15 В Измире в результате ДТП погибли шесть человек В мире
09:11 В Ухани завершилось общегородское тестирование на COVID-19 В мире
09:03 В Минском районе в реке утонул мужчина Происшествия
09:00 Беларусь оказалась в центре системы координат всех мировых геополитических игроков - Щекин Общество
09:00 До конца лета осталось 23 дня! Успейте инвестировать выгодно! Покупайте квартиры в квартале "Евразия" по старым ценам! Регионы
08:57 Мурманские спасатели ищут группу туристов, с которыми потеряна связь В мире
08:44 Более 350 деревень затопило на севере Индии из-за подъема воды в реках В мире
08:24 За сутки в России потушили 44 лесных пожара В мире
08:05 Аппарат Solar Orbiter совершил пролет у Венеры Технологии
08:01 В Пакистане при взрыве газового баллона в ДТП погибли 9 человек В мире
08:00 Картина выходных: закрытие Олимпийских игр, фестиваль "Мотальскія прысмакі" и праздник моря Общество
Все новости
Все новости
В мире
09 августа 2021, 09:26

Las Republicas: Кризис прав человека в ЕС, или Как Литва создала концлагеря для беженцев

Фото Las Republicas
Фото Las Republicas

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва - небольшая балтийская страна Европейского союза - создала лагеря для беженцев в стиле концлагерей. Однако ЕС остается глух к нарушениям прав человека и жестокому обращению с беженцами, говорится в материале испанского издания Las Republicas.

"В Европе права человека нарушаются не только в Каталонии... В Европе есть и другие случаи, которые частично скрыты от общественности", - так начинают свою статью журналисты Las Republicas. Свой материал они называют "практически эксклюзивным", потому что создается впечатление, что в Европе вообще никого не волнует, что происходит с беженцами в Литве.

Летом 2021 года поток иммигрантов в Литву увеличился в разы. Количество пересечений границы и арестов растет день ото дня. При этом около половины иммигрантов - женщины и дети.

"Литва объявила о чрезвычайной ситуации на этой границе, развернув лагеря и построив физические заграждения на своей территории. Эта небольшая балтийская страна Европейского Союза создала лагеря беженцев в стиле концентрационных лагерей", - отмечают журналисты издания.

Лагеря, по информации Las Republicas, строятся посреди лесных массивов, где люди сталкиваются с бесчеловечными условиями - нехваткой еды, изоляцией (у них забирают мобильные телефоны), клещами и COVID-19, тяжелыми погодными условиями, унизительным обращением. И даже выстрелами, если они пытаются сбежать.

Las Republicas ранее также сообщала о выдворенных из Литвы под угрозой применения огнестрельного оружия мигрантов, которые рассказали, как их избивали, отказывали в еде и заставляли давать ложные показания в адрес белорусских пограничников.

Раньше в литовском миграционном центре проживало 70-100 человек, сейчас там 397 иммигрантов. Еще более 700 человек расселены в других центрах. Для размещения людей власти уже разбили временный палаточный городок в миграционном центре города Пабраде, еще два ангара появятся прямо на территории пограничных постов.

О том, что ситуация в центрах размещения беженцев уже не самая спокойная, свидетельствует инцидент 23 июня, когда группа мигрантов взбунтовалась в миграционном центре в Пабраде. Пограничники применили слезоточивый газ и дважды выстрелили в воздух. "Но проблема усугубилась. Уже есть насилие и репрессии. Этих иммигрантов избивают, когда они пытаются покинуть эти центры, и даже стреляют на поражение на границе между Литвой и Беларусью. Ранее мы показывали видеозапись с беженцем, который, по словам свидетелей в белорусском городе Бенякони, погиб от рук литовской полиции. Умерший - 39-летний Джафар Хусейн Юсуф", - сообщают журналисты Las Republicas.

Для урегулирования ситуации по приглашению литовских властей на границу Литвы с Беларусью были направлены около 100 офицеров Европейской службы пограничной и береговой охраны (Frontex). МВД Литвы также заявило, что будет разворачивать мигрантов обратно в Беларусь. Это противоречивая тактика, которую правозащитники называют незаконной и опасной, отмечает Las Republicas. Кроме того, активисты и журналисты неоднократно обвиняли службу Frontex в нарушении международного права.

Литовские власти обвиняют Беларусь в миграционном кризисе и называют это ответом Минска на реакцию западных стран после инцидента с самолетом Ryanair. Однако, отмечает Las Republicas, Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может приостановить сотрудничество с ЕС по борьбе с нелегальной иммиграцией еще до инцидента с посадкой самолета Ryanair.

Журналисты Las Republicas также отмечают, что несмотря на то, что мигранты пересекают литовскую границу с территории Беларуси, именно литовские криминальные субъекты отвечают за переправку людей и предлагают им купить новые паспорта.

Поток нелегальных мигрантов продолжает увеличиваться и это тревожно. Тем не менее, отмечает Las Republicas, не только Литва с этим сталкивается. В Испанию или Италию через Средиземное море прибывает не меньше людей, ищущих убежище.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ЕС Литва миграция
Новости рубрики В мире
Фото пресс-службы МВД Литвы В Литве вторые сутки ищут сбежавших из лагеря мигрантов
Фото ankahaber.net В Измире в результате ДТП погибли шесть человек
Фото из архива В Ухани завершилось общегородское тестирование на COVID-19
Фото tv21.ru Мурманские спасатели ищут группу туристов, с которыми потеряна связь
Фото aa.com.tr Более 350 деревень затопило на севере Индии из-за подъема воды в реках
Фото ТАСС За сутки в России потушили 44 лесных пожара
Главное
Фото из архива. "Большой разговор с Президентом". Александр Лукашенко во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, 2019 год "Большой разговор с Президентом" - Лукашенко 9 августа встретится с журналистами и представителями общественности
ФОТОФАКТ: В Минске встретили экипаж байдарки-четверки. Спортсменки привезли серебро Олимпиады
За сутки в Беларуси зарегистрированы 979 пациентов с COVID-19, выписан 1161
До конца лета осталось 23 дня! Успейте инвестировать выгодно! Покупайте квартиры в квартале "Евразия" по старым ценам!
Топ-новости
Картина выходных: закрытие Олимпийских игр, фестиваль "Мотальскія прысмакі" и праздник моря
"Большой разговор с Президентом". Прямая трансляция на YouTube-канале БЕЛТА пройдет с синхронным английским переводом
Президента предавали люди, для которых было очень немало сделано им лично - Эйсмонт
Беларусь оказалась в центре системы координат всех мировых геополитических игроков - Щекин
В Петриковском районе ликвидирован торфяной пожар
Тяжелее было психологически - Ирина Курочкина о своей первой Олимпиаде
Караник заявил, что ситуация в коллективе ОАО "Гродно-Азот" абсолютно спокойная
Как получить новую профессию или переобучиться через службу занятости - отвечает Минтруда
В Токио прошла церемония закрытия Олимпиады
Las Republicas: Кризис прав человека в ЕС, или Как Литва создала концлагеря для беженцев
Белоруска Ольга Мазуренок заняла 5-е место в марафоне на Играх в Токио
Стоимость проезда в поездах в Беларуси с 13 августа увеличится на 5-15%
Жить по велению сердца и души - о 40 годах в искусстве аранжировщика "Хорошек" Владимира Гинько
РЕПОРТАЖ: Прекрасные дамы и отважные рыцари - в Мстиславле воссоздали романтику Средневековья
Белорусские байдарочники заняли 5-е место на дистанции 500 м в олимпийском финале
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.