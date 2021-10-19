Латвии для введения локдауна придется занимать дополнительные финансовые средства

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвии для введения локдауна придется заимствовать дополнительные финансовые средства, чтобы стимулировать отрасли, уходящие на четыре недели в режим простоя. Об этом заявил глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает Delfi.

Он отметил, что конкретное финансирование, которое потребуется для введения более строгих ограничений, еще не обсуждалось. Этот вопрос будет находиться в компетенции Министерства экономики и Министерства финансов.

"Это одна из величайших трагедий для нашей страны, потому что теперь обществу не только придется потерпеть четыре недели, чтобы спасти нашу систему здравоохранения "благодаря" тому, что все еще много невакцинированых жителей, но также нам придется занимать деньги, чтобы вкладывать их в экономику, которая будет вынуждена уйти на простой ", - сказал Кришьянис Кариньш.

Премьер-министр отметил, что у Латвии уже есть опыт решения вопросов финансовой поддержки, а это значит, что будут повторно задействованы все предыдущие механизмы поддержки.

18 октября на заседании Совета по кризисному управлению Латвии было принято решение ввести в стране жесткий локдаун на четыре недели - с 21 октября до 15 ноября - для ограничения распространения коронавируса. В этот период в Латвии также будет действовать комендантский час с 20.00 до 5.00.-0-