Латвия на борьбу с COVID-19 получит из еврофонда в шесть раз меньше, чем планировала

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвия на преодоление последствий от пандемии COVID-19 получит из Фонда солидарности ЕС 1,18 млн евро. Это в шесть раз меньше суммы, которую страна планировала получить, сообщает Delfi со ссылкой на доклад Министерства здравоохранения Латвии.

Планируется, что финансирование из Фонда солидарности будет направлено на закупку медтехнологий и медоборудования (550 792 евро) и для покрытия расходов Национальной службы здравоохранения на разработку единого цифрового сервиса эпидемиологической безопасности (626 885 евро).

Фонд солидарности ЕС создан по инициативе Еврокомисии в 2002 году, он помогает странам-участницам и странам-кандидатам при восстановлении инфраструктуры и служб в случае серьезных природных бедствий. С апреля 2020 года сфера деятельности фонда расширена: с этого момента он может оказывать странам финансовую поддержку при крупных чрезвычайных ситуациях, связанных со здоровьем людей.

Латвия обратилась в фонд за помощью, поскольку страна направила значительные средства из госбюджета на устранение последствий коронавируса. Летом 2020 года Минздрав направил Еврокомиссии заявку на получение средств из фонда, общая указанная в заявке сумма расходов составила 178,63 млн евро. С учетом формул, которые используются для предоставления средств из Фонда солидарности, ожидалось, что Латвия получит 7,7 млн евро.

В Еврокомиссии посчитали, что часть расходов, указанных Латвией в заявке, не имеет прямой связи со сферой здравоохранения.-0-