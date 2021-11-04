Латвия объявляет ЧП с 8 ноября из-за рекордного роста заболеваемости COVID-19

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвия вводит чрезвычайное положение с 8 ноября на три месяца из-за рекордного числа заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает информационное агентство Baltic News Service.

За последние дни в стране с населением в 1,9 млн человек ежедневно регистрируется более 1 тыс. новых случаев коронавируса. На данный момент только около 48% жителей Латвии полностью вакцинированы. По этому показателю страна занимает четвертое место в Европейском союзе, хуже только в Болгарии, Румынии и Хорватии.

На прошлой неделе в Латвии были зафиксированы рекорды заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции.

Согласно новым правилам, маски будут обязательными во всех общественных местах. Кроме того, все госслужащие должны привиться хотя бы одной дозой вакцины до 15 ноября.

Невакцинированным будет разрешено покупать продукты питания и другие предметы первой необходимости лишь в определенных магазинах. Кроме того, по выходным будут открыты только магазины с товарами первой необходимости.

Всем жителям страны рекомендуется по возможности работать из дома.

"Я призываю вас не собираться, не посещать других людей и сократить количество ваших контактов", - написал премьер-министр Латвии Кришьянис Каринис в Twitter.

Отмечается, что большинство латвийских больниц переполнены пациентами с COVID-19.-0-