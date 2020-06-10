Латвия отменила режим чрезвычайной ситуации

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Латвии с 10 июня отменяется режим чрезвычайной ситуации, который действовал в стране с 13 марта, однако некоторые ограничения и меры предосторожности сохраняются, сообщает телерадиокомпания ERR.

По-прежнему нужно носить защитные маски в общественном транспорте. Сохраняется требование соблюдать социальное дистанцирование. "Из всех ограничений я хотел бы главным образом выделить одно - существует и будет оставаться требование соблюдать расстояние в два метра друг от друга. Если это невозможно, мы установим некий разделительный барьер", - отметил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

До конца июня в помещениях одновременно могут находиться не более десяти человек, а максимальное количество участников мероприятий на открытом воздухе не должно превышать 300.-0-