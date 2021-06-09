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Новости
21:31
Ночью дорожную разметку в Минске будут наносить на 12 участках
Регионы
21:03
Решение о допуске болельщиков на Олимпиаду в Токио будет принято до конца июня
Спорт
21:01
Заседание Экономического совета СНГ пройдет 18 июня в Москве
Экономика
20:54
Подлость невиданная - Захарова о призывах ввести санкции против предприятий Беларуси
Политика
20:48
Француженка Агбеньену и бельгиец Кассе выиграли золото ЧМ по дзюдо в Будапеште
Спорт
20:09
Более 3 тыс. ребят планируют трудоустроить в студотряды в Могилевской области
Регионы
20:05
Украинский депутат Шевченко: белорусская власть нацелена прежде всего на защиту национальных интересов
Политика
19:54
Департамент по авиации назвал "беззубым укусом" санкции в отношении "Белавиа"
Общество
19:40
Одной только вакцинации для борьбы с COVID-19 недостаточно - ВОЗ
В мире
19:30
На Олимпийские игры в Токио отобраны 8,5 тыс. атлетов
Спорт
19:25
Выставка художников "Пора цветения" откроется в Минске ко Дню России
Афиша
19:12
Госсекретарь Совбеза посетил Центр повышения квалификации МВД
Общество
19:03
Благотворительная акция профсоюзов по сдаче крови пройдет в Гомеле 10 июня
Регионы
18:59
Власти Женевы запретили полеты БПЛА в связи с саммитом России и США
В мире
18:51
В Витебске из высотки выпала женщина
Происшествия
18:51
Более Br0,5 млн выделено в Беларуси на поддержку детских хоккейных тренеров
Спорт
18:48
Белорусские баскетболистки уступили россиянкам в товарищеском матче
Спорт
18:41
Рисуют душой и сердцем: картины детей с нарушением слуха представили на выставке в Минске
Регионы
18:34
БРСМ и Лига молодежи Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве
Общество
18:32
Гомельский студотряд "Орлята" отправился трудиться к Черному морю
Регионы
18:19
Солигорчанин приобрел по заниженной цене автомобиль, который оказался краденым
Происшествия
18:01
"Минскгоримущество" обновило информацию об арендаторах с задолженностью по оплате
Регионы
17:55
Весь состав Коллегии ЕЭК во главе с Мясниковичем 21-22 июня посетит Беларусь
Экономика
17:51
В Дзержинске на улице Первомайской обнаружен труп женщины
Происшествия
17:48
Полочанин стал фигурантом уголовного дела за оскорбительную надпись в адрес Президента
Происшествия
17:39
В Поставы возвращается фестиваль "Звіняць цымбалы і гармонік" после годовой паузы
Афиша
17:34
МВД: в деструктивных интернет-ресурсах появилась очередная порция лжи о пенитенциарной системе
Общество
17:30
Казахстан для нас друг, соратник и надежный стратегический партнер - Кочанова
Политика
17:23
Зась: механизмы безопасности, обеспечившие Европе 75 лет мира, дают сбои
Политика
17:19
ФОТОФАКТ: Представители "Белой Руси" из Гродно побывали во Дворце Независимости
Общество
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В мире
09 июня 2021, 21:37
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Важно обеспечить для абитуриентов равные возможности для поступления - Баско
В Минском суворовском военном училище состоялся юбилейный 65-й выпуск
КГК проведет 10 июня горячую линию на тему доступа посторонних в детские учреждения и прочие объекты
Борисевич: у Беларуси много возможностей для реализации экономических проектов с партнерами из Азии
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Судьбы, сложенные в треугольник
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