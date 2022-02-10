Латвия продлила режим ЧС на границе с Беларусью

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейм Латвии утвердил решение правительства республики о продлении режима чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью до 10 мая, сообщает газета Diena.

Режим ЧС будет действовать в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.

По данным МВД, для покрытия дополнительных расходов в связи с продлением режима ЧС на границе потребуется 3,9 млн евро.

Прошлым летом из-за наплыва беженцев правительство Латвии объявило режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью с 11 августа по 10 ноября, но позже продлило его до 10 февраля 2022 года.-0-