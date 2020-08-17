Латвия с 17 августа смягчила ограничения из-за COVID-19

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Латвии с 17 августа смягчены карантинные меры, введенные правительством для ограничения распространения COVID-19, сообщает латвийский информационный портал DELFI.

В Латвии теперь разрешено собираться в помещениях до 1 тыс. человек, на открытом воздухе - до 3 тыс. В заведениях общественного питания могут одновременно находиться за одним столиком восемь посетителей вместо четырех, а для сидящих на террасах ограничений вообще нет. Также продлено до 2 часов ночи время работы заведений общественного питания, культурных, спортивных, религиозных учреждений.

Однако сохраняется требование соблюдения двухметровой дистанции между столиками. Развлекательные заведения, в том числе ночные клубы и дискотеки, по-прежнему будут работать до 24 часов. Сохранено также условие, что количество людей, собирающихся в одном месте, может составлять не более 50% от его заполняемости.-0-