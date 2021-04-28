Латвия сохранит коронавирусные ограничения минимум до 11 мая

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Латвии решило не смягчать действующие ограничения, установленные из-за ухудшения эпидобстановки в стране, сообщает новостной портал ERR.

За последние три недели в Латвии усилилось распространение коронавируса. На основании этого правительство посчитало, что ослаблять ограничения рискованно. По мнению властей, это можно будет сделать тогда, когда кумулятивная заболеваемость коронавирусом в стране не будет превышать отметку в 320 случаев на 100 тыс. жителей. В настоящее время показатель - более 400 случаев.

"Ослабление ограничений значительно увеличило бы риск распространения коронавирусной инфекции. Эстония и Литва смягчают ограничения, но их темпы вакцинации в настоящее время намного выше, чем в Латвии", - объяснил представитель Межведомственного координационного центра Владислав Весперис.

Правительство запланировало вновь обсудить смягчение ограничений через две недели.-0-