Латвия ввела на три месяца режим ЧП из-за коронавируса

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Латвии ввело в стране режим чрезвычайного положения, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию агентства LETA.

Такое решение власти страны приняли для ограничения распространения коронавируса. Оно вступит в силу с 11 октября нынешнего года.

По сообщениям латвийских СМИ, после того как чрезвычайное положение вступит в силу, в магазины, кроме продовольственных, будут пускать только с "зелеными" сертификатами, подтверждающими, что человек сделал прививку или недавно переболел. Время работы магазинов будет ограничено. По возможности организации должны перейти на удаленную работу. В период действия режима ЧП удаленно будет работать даже кабинет министров Латвии. При этом школы продолжат работать, но ученики будут обязаны носить маски. Будут ограничены факультативные занятия. Для мероприятий в помещениях будет введено ограничение на число присутствующих, также будет увеличено расстояние между людьми. В помещении люди обязаны носить маски.

Кроме того, сообщает LTV Panorama, премьер-министр Латвии Кариньш Кришьянис объявил о введении обязательной вакцинации сотрудников госпредприятий и расширении требований по обязательной вакцинации сотрудников частных организаций. Он отметил, что цель введения чрезвычайного положения - увеличить охват вакцинацией через строгие ограничения для непривитых.-0-