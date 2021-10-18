18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвия вышла на первое место в мире по недельной заболеваемости COVID-19, согласно данным Университета Джонса Хопкинса. Соответствующий график опубликовал в Facebook директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии (SPKC) Юрий Перевощиков.
На втором месте - Барбадос, далее следует Грузия, за ней Сербия, Литва, Эстония, Румыния, Сент-Винсент и Гренадины, Белиз, а замыкает антитоп Великобритания.
Как пишут РИА Новости, в Латвии ежесуточно регистрируют более 2 тыс. новых пациентов при населении в 1,8 млн человек. В стране действует режим чрезвычайной ситуации. 18 октября по инициативе премьера Кришьяниса Кариньша созвано экстренное заседание совета по кризисному управлению, на котором рассмотрят дополнительные ограничения.-0-